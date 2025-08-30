Генштаб ВСУ: перехвачены 510 из 537 БПЛА

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 30 августа 2025 года российские военные нанесли по Украине массированный удар с применением 537 беспилотников разных типов, восьми баллистических и 37 крылатых ракет.

Украинские ПВО заявляют о перехвате 510 БПЛА, шести баллистических и 32 крылатых ракет. Зафиксированы попадания пяти ракет и 24 БПЛА в семи локациях. Причинен ущерб.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет, что в ночь на 30 августа на территории Российской Федерации были перехвачены 86 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территориями Ростовской, Брянской, Белгородской, Смоленской, Калужской, Тверской, Тульской и Курской областей, над территорией Краснодарского края, над акваторией Черного моря, над Крымом. Вводились ограничения на работу аэропортов. Сведения о причиненном ущербе уточняются.