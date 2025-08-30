У берегов Западной Африки перевернулась лодка с мигрантами, более 70 погибших

По меньшей мере 70 человек погибли после того, как у берегов Западной Африки перевернулась лодка с мигрантами, сообщает Reuters со ссылкой на министерство иностранных дел Гамбии.

По предварительным данным, на борту находились около 150 пассажиров, 16 из которых были спасены. Остальные пока считаются пропавшими без вести.

Атлантический миграционный маршрут от побережья Западной Африки до Канарских островов, обычно используемый африканскими мигрантами, пытающимися добраться до Испании, является одним из самых смертоносных в мире.

По данным Европейского союза, в прошлом году на Канарские острова прибыло рекордное число нелегальных мигрантов – более 46000 человек. По данным правозащитной группы Caminando Fronteras, более 10000 человек погибли, пытаясь совершить это путешествие.