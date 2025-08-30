x
30 августа 2025
30 августа 2025
30 августа 2025
последняя новость: 11:22
30 августа 2025
Мир

У берегов Западной Африки перевернулась лодка с мигрантами, более 70 погибших

время публикации: 30 августа 2025 г., 10:00 | последнее обновление: 30 августа 2025 г., 10:23
У берегов Западной Африки перевернулась лодка с мигрантами, более 70 погибших
AP Photo/Nicholas Garriga, File

По меньшей мере 70 человек погибли после того, как у берегов Западной Африки перевернулась лодка с мигрантами, сообщает Reuters со ссылкой на министерство иностранных дел Гамбии.

По предварительным данным, на борту находились около 150 пассажиров, 16 из которых были спасены. Остальные пока считаются пропавшими без вести.

Атлантический миграционный маршрут от побережья Западной Африки до Канарских островов, обычно используемый африканскими мигрантами, пытающимися добраться до Испании, является одним из самых смертоносных в мире.

По данным Европейского союза, в прошлом году на Канарские острова прибыло рекордное число нелегальных мигрантов – более 46000 человек. По данным правозащитной группы Caminando Fronteras, более 10000 человек погибли, пытаясь совершить это путешествие.

