Из-за проблем с электричеством прекращено движение поездов в туннеле под Ла-Маншем

время публикации: 30 декабря 2025 г., 15:34 | последнее обновление: 30 декабря 2025 г., 15:34
Из-за проблем с электричеством прекращено движение поездов в туннеле под Ла-Маншем
Wikipedia.org. Фото: Billy69150

Компания Eurostar, обеспечивающая железнодорожное сообщение между Лондоном и Парижем, сообщила о приостановке движения в связи с отключением электричества в пролегающем под Ла-Маншем туннеле.

Пассажиров предупредили о значительных задержках и рекомендовали не приезжать на станции. Представители компании сообщили СМИ, что не располагают информацией, когда движение поездов будет восстановлено. На данном этапе нет сведений и о количестве пострадавших пассажиров.

Туннель, связывающий Великобританию и Францию – одна из самых напряженных транспортных артерий Европы. Особенной популярностью он пользуется на рождественские и новогодние праздники.

