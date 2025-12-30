Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1406-й день войны

Минобороны РФ 30 декабря 2025 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете минобороны РФ утверждается: "Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям механизированной, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных Пунктов Андреевка, Бариловка, Грабовское, Искриковщина и Павловка Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Веселое и Старица Харьковской области. ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 19 автомобилей и два артиллерийских орудия. Уничтожены три склада боеприпасов, материальных средств и горюче-смазочных материалов. Подразделения группировки войск "Запад" в результате решительных действий взяли под контроль населенный пункт Богуславка Харьковской области. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады нацгвардии и бригады теробороны в районах населенных пунктов Глушковка, Купянск-Узловой, Подолы Харьковской области, Дробышево, Ильичевка и Красный Лиман Донецкой Народной Республики. На Купянском направлении в течение суток подразделениями 6-й армии отражены две атаки формирований 14-й механизированной и 92-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Благодатовка и Великая Шапковка Харьковской области с целью прорыва в Купянск. Уничтожено до 20 боевиков. Всего в зоне ответственности группировки войск "Запад" потери противника составили более 190 военнослужащих, боевая бронированная машина HMMWV производства США, орудие полевой артиллерии и 18 автомобилей. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад морской пехоты в районах населенных пунктов Бересток, Закотное, Константиновка, Миньковка, Николаевка, Славянск и Степановка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 220 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, восемь боевых бронированных машин, 16 автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены два склада боеприпасов и материальных средств. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, пехотной, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Гришино, Новоалександровки, Нового Донбасса, Торецкого, Шевченко Донецкой Народной Республики, Новопавловки и Новоподгородного Днепропетровской области. Потери противника составили более 470 военнослужащих, три бронетранспортера производства стран НАТО, три боевые бронированные машины, пять автомобилей и два артиллерийских орудия. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, двух штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Братское, Покровское Днепропетровской области, Барвиновка, Новое Поле и Терноватое Запорожской области. ВСУ потеряли свыше 210 военнослужащих, две боевые бронированные машины и 10 автомобилей. Подразделения группировки войск "Днепр" в результате активных действий освободили населенный пункт Лукьяновское Запорожской области. Нанесено поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Белогорье, Орехов, Преображенка Запорожской области и Садовое Херсонской области. Уничтожены до 40 украинских военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, 11 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики, используемым в интересах военно-промышленного комплекса Украины, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников в 150 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 18 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 669 самолетов, 283 вертолета, 105823 беспилотных летательных аппарата, 641 зенитный ракетный комплекс, 26796 танков и других боевых бронированных машин, 1634 боевые машины реактивных систем залпового огня, 32260 орудий полевой артиллерии и минометов, 50404 единицы специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми около 156200 человек (по известным именам) или около 219 тысяч (по делам о наследстве).

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести более 172 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли более 14000 мирных жителей Украины (в их числе свыше 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).