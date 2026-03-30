30 марта 2026
Мир

Несмотря на блокаду, США пропустили на Кубу российский танкер с нефтью

время публикации: 30 марта 2026 г., 09:54 | последнее обновление: 30 марта 2026 г., 10:03
AP Photo/Ramon Espinosa

Береговая охрана США не стала препятствовать проходу российского танкера "Анатолий Колодкин", который направляется на Кубу с 730000 баррелей нефти. Как ожидается, 31 марта судно придет в порт Матанас. Этого топлива стране хватит на несколько недель.

Ранее президент США Дональд Трамп ввел фактическую блокаду Кубы. Однако 29 марта он заявил, что не видит проблемы в том, что какая-нибудь страна, в том числе Россия, доставит на остров определенное количество нефти. По его словам, Кубе нужно как-то выживать.

После отстранения от власти президента Венесуэлы Николаса Мадуро Куба лишилась основного поставщика нефти. Перекрытие Ираном Ормузского пролива заставило Трампа принять решение о временном освобождении российской нефти от санкций.

