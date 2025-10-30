x
30 октября 2025
30 октября 2025
30 октября 2025
последняя новость: 11:07
30 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Мир

Количество жертв полицейской операции в Рио-де-Жанейро превысило 130 человек

Организованная преступность
Бразилия
время публикации: 30 октября 2025 г., 09:35 | последнее обновление: 30 октября 2025 г., 09:40
Количество жертв полицейской операции в Рио-де-Жанейро превысило 130 человек
AP Photo/Silvia Izquierdo

По меньшей мере 132 человека погибли в ходе двухдневной операции по борьбе с наркоторговцами, которая была проведена в Рио-де-Жанейро. Она стала самой масштабной и самой смертоносной в истории Бразилии.

В операции приняли участие около 2500 полицейских при поддержке бронетехники и вертолетов. Действия полиции и были направлены против группировки "Красное командование", по сути, контролирующей фавелы Complexo de Alemao и Penha. Сообщается также о множестве раненых.

Как сообщила полиция, операция готовилась два месяца, а ее целью было загнать членов группировки на лесистый холм, где их ждали в засаде полицейские коммандос. По словам губернатора штата Клаудио Кастро, все убитые были преступниками, а единственные настоящие жертвы – погибшие полицейские.

Министр юстиции Бразилии Рикардо Левандовски сообщил, что президент Луис Инасиу Лула да Силва был удивлен тем, что операцию провели, не поставив в известность центральное правительство. Глава государства охарактеризовал ее как чрезвычайно кровавую и жестокую.

