30 октября 2025
Мир
Мир

США снизили до 7500 человек квоту на предоставление политического убежища

США
Дональд Трамп
время публикации: 30 октября 2025 г., 21:43 | последнее обновление: 30 октября 2025 г., 21:45
США снизили до 7500 человек квоту на предоставление политического убежища
AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Президент США Дональд Трамп принял решение о значительном снижении количества беженцев, принимаемых Соединенными Штатами. Квота на 2026 год составит всего 7500 человек. Приоритет получат белые беженцы из ЮАР.

Согласно меморандуму, представленному администрацией в Федеральный реестр США, речь идет о случаях, основанных на гуманитарных опасениях или составляющих национальный интерес.

Отметим, что квота, установленная в 2024 году администрацией Джо Байдена, составляла 125000 человек. Однако эта программа была заморожена Трампом вскоре после вступления в должность, что коснулось и лиц, уже находящихся в США и ожидающих урегулирования статуса. Это стало причиной многочисленных судебных разбирательств.

Напомним: в мае 2025 года, принимая президента ЮАР Сирила Рамафосу в Белом доме, Трамп обвинил его в геноциде белого населения. Гостю были предъявлены фотографии, на которых, как утверждается, запечатлена расправа с белыми.

Рамафоса отверг заявления о геноциде. Поинтересовавшись, где именно находятся продемонстрированные ему захоронения, он отметил: проблема убийств в стране есть, но страдают от этого как белые, так и черные.

Мир
