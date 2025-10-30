США снизили до 7500 человек квоту на предоставление политического убежища

Президент США Дональд Трамп принял решение о значительном снижении количества беженцев, принимаемых Соединенными Штатами. Квота на 2026 год составит всего 7500 человек. Приоритет получат белые беженцы из ЮАР.

Согласно меморандуму, представленному администрацией в Федеральный реестр США, речь идет о случаях, основанных на гуманитарных опасениях или составляющих национальный интерес.

Отметим, что квота, установленная в 2024 году администрацией Джо Байдена, составляла 125000 человек. Однако эта программа была заморожена Трампом вскоре после вступления в должность, что коснулось и лиц, уже находящихся в США и ожидающих урегулирования статуса. Это стало причиной многочисленных судебных разбирательств.

Напомним: в мае 2025 года, принимая президента ЮАР Сирила Рамафосу в Белом доме, Трамп обвинил его в геноциде белого населения. Гостю были предъявлены фотографии, на которых, как утверждается, запечатлена расправа с белыми.

Рамафоса отверг заявления о геноциде. Поинтересовавшись, где именно находятся продемонстрированные ему захоронения, он отметил: проблема убийств в стране есть, но страдают от этого как белые, так и черные.