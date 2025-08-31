После недели беспорядков президент Индонезии принял часть требований манифестантов

Политические партии Индонезии под давлением президента Прабово Субианто согласились отменить нововведенные дополнительные пособия для депутатов, которые стали причиной недельных беспорядков в стране.

Вместе с тем глава государства, которому из-за ситуации в Индонезии пришлось отменить поездку на саммит Шанхайской организации сотрудничества, потребовал прекращения демонстраций, которые, по его словам, начались как мирные, но теперь могут считаться терроризмом и изменой.

Он сообщил, что полиция будет непримиримо бороться с грабежами, вандализмом и мародерством. Среди пострадавших от грабителей – министр финансов Сри Мульяни Индравати.

Протесты начались после того, как правительство приняло решение утвердить ежемесячное пособие на жилье в размере 50 миллионов рупий (3000 долларов) для каждого депутата. Манифестанты требовали отмены этого решения, улучшения условий труда и роспуска парламента.

Обстановка еще более накалилась, когда 21-летний водитель моторикши погиб при столкновении с полицейским автомобилем.