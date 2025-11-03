x
03 ноября 2025
03 ноября 2025
В России глава организации по защите семейных ценностей арестована за торговлю детьми

время публикации: 03 ноября 2025 г., 11:36 | последнее обновление: 03 ноября 2025 г., 12:06
В России глава организации по защите семейных ценностей арестована за торговлю детьми
AP Photo/Ivan Sekretarev

В России арестована по подозрению в торговле детьми председатель Межрегиональной общественной организации по защите семейных ценностей "Содружество семей, семей с детьми и социально-незащищенных слоев населения" Ирина Рудницкая.

Суд постановил оставить ее под стражей до 22 ноября. Вменяемая Рудницкой статья 127.1 Уголовного кодекса РФ предусматривает максимальное наказание сроком до десяти лет лишения свободы. Дело было возбуждено еще в августе.

По данному делу проходят еще два фигуранта. Как сообщают Moscow Times, это предприниматель из Московской области и женщина, чей ребенок мог быть продан в другую семью.

Рудницкая, являющаяся также клиническим психологом, проживает в поселке Истра. На ее иждивении 12 несовершеннолетних. Защита намерена обжаловать решение суда.

