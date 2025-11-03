x
03 ноября 2025
03 ноября 2025
Мир

Столкновения у парламента Сербии в годовщину трагедии в городе Нови-Сад

Оппозиция
Сербия
время публикации: 03 ноября 2025 г., 11:15
Столкновения у парламента Сербии в годовщину трагедии в городе Нови-Сад
AP Photo/Marko Drobnjakovic

В Сербии состоялись массовые демонстрации в ознаменования первой годовщины трагедии в городе Нови-Сад, когда при обрушении козырька железнодорожного вокзала погибли 16 человек. С тех пор в стране продолжаются манифестации, принявшие оппозиционный характер.

Оппозиционный митинг в Белграде прошел рядом с палаточным городком сторонников президента Александра Вучича. Несмотря на выставленный полицейский кордон, на месте начались столкновения. Полиция сообщает о 37 задержанных.

Манифестанты, среди которых много студентов, требуют отставки главы государства, сохраняющего власть 13 лет. Они заявляют, что причиной гибели людей стала процветающая в Сербии коррупция, и настаивают на тщательном расследовании происшествия.

