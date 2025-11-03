Столкновения у парламента Сербии в годовщину трагедии в городе Нови-Сад
время публикации: 03 ноября 2025 г., 11:15 | последнее обновление: 03 ноября 2025 г., 11:17
В Сербии состоялись массовые демонстрации в ознаменования первой годовщины трагедии в городе Нови-Сад, когда при обрушении козырька железнодорожного вокзала погибли 16 человек. С тех пор в стране продолжаются манифестации, принявшие оппозиционный характер.
Оппозиционный митинг в Белграде прошел рядом с палаточным городком сторонников президента Александра Вучича. Несмотря на выставленный полицейский кордон, на месте начались столкновения. Полиция сообщает о 37 задержанных.
Манифестанты, среди которых много студентов, требуют отставки главы государства, сохраняющего власть 13 лет. Они заявляют, что причиной гибели людей стала процветающая в Сербии коррупция, и настаивают на тщательном расследовании происшествия.
