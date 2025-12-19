Футбол. Финал Кубка арабских наций. Марокканцы победили. Гол со своей половины поля
время публикации: 19 декабря 2025 г., 10:33 | последнее обновление: 19 декабря 2025 г., 10:33
В Катаре завершился Кубок арабских наций по футболу. В дополнительное время в финале сборная Марокко одолела команду Иордании 3:2.
На 4-й минуте Усама Таннане выел марокканцев вперед, ударом со своей половины поля. 0:1.
Во втором тайме два гола забил Али Олван 2:1.
Марокканцы отыгрались на 87-й минуте. Матч в овертайм перевел Абдерраззак Хамдалла.
На 100-й минуте был забит победный гол. После навеса со штрафного с фланга. Хамдалла нанес удар с линии вратарской.
