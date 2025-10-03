x
Мир

Генштаб ВСУ: перехвачены 17 из 35 ракет, 303 из 381 БПЛА. Минобороны РФ: сбиты 20 беспилотников

Война в Украине
Война в России
Беспилотники
время публикации: 03 октября 2025 г., 10:31 | последнее обновление: 03 октября 2025 г., 10:38
Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 3 октября 2025 года российские военные выпустили по Украине 35 ракет (7 баллистических "Искандер-М", 21 крылатых "Искандер-К", 14 авиационных Х-59/69) и 381 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 17 ракет (ни одна баллистическая перехвачена не была) и 303 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания 18 ракет и 78 ударных БПЛА в 15 локациях и падения фрагментов в шести локациях. Причинен значительный ущерб.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет, что в ночь на 3 октября на территории Российской Федерации были перехвачены 20 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территорией Курской, Белгородской, Воронежской областей, над Крымом и Черным морем. Сведения о причиненном ущербе уточняются.

Мир
