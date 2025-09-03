x
03 сентября 2025
03 сентября 2025
03 сентября 2025
последняя новость: 22:36
03 сентября 2025
Мир

время публикации: 03 сентября 2025 г., 21:41 | последнее обновление: 03 сентября 2025 г., 22:18
Крушение фуникулера в Лиссабоне, сообщается о погибших и пострадавших
AP Photo/Armando Franca

По меньшей мере 20 человек пострадали в Лиссабоне при сходе с рельсов фуникулера Gloria. СМИ сообщают о трех погибших. Официальные источники, подтверждая, что произошла авария, на данном этапе не называют количества пострадавших.

Фуникулер Gloria - популярная туристическая достопримечательность Лиссабона. Ежегодно он перевозит около трех миллионов человек. Длина пути 265 метров, а крутизна склона более 17%.

Он соединяет площадь Рестаурадореш, расположенную в центре Лиссабона, с Принсипи Реал и смотровой площадкой São Pedro de Alcântara. Линия была открыта в 1885 году, а в 1915 году ее электрифицировали.

