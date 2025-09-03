x
03 сентября 2025
03 сентября 2025
Мир

В Таиланде при падении с аттракциона пострадала 8-летняя израильтянка

Несчастные случаи
Таиланд
время публикации: 03 сентября 2025 г., 17:39 | последнее обновление: 03 сентября 2025 г., 17:56
В Таиланде при падении с аттракциона пострадала 8-летняя израильтянка
AP Photo/Sakchai Lalit

Полиция города Пай (Таиланд) проводит расследование обстоятельств, при которых 8-летняя туристка из Израиля получила тяжелые травмы при падении с аттракциона "омега". По информации сайта "Мако", несчастный случай произошел два дня назад, девочка находится в местной больнице с переломом ноги бедренной кости, она уже перенесла несколько операций.

По сообщениям тайских СМИ, полицейские прибыли в парк развлечений в деревне Сантичон, где произошел инцидент, и обнаружили, что оператор аттракциона "тарзанка на тросе" начал разбирать оборудование. Власти выдали распоряжение о закрытии объекта на 30 дней и обязали владельца провести комплексные проверки и устранить нарушения, если они имеются. В полиции уточняют, что ведется проверка соответствий аттракциона требованиям, если выяснится, что нормы были нарушены, ответственность может понести не только владелец аттракциона, но и чиновник, выдавший разрешение на его эксплуатацию.

По словам отца пострадавшей, он вместе с семьей приехал в Таиланд около двух недель назад.

Мир
