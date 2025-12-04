x
Мир

Генассамблея ООН потребовала от России вернуть всех вывезенных украинских детей

Война в Украине
ООН
время публикации: 04 декабря 2025 г., 03:02 | последнее обновление: 04 декабря 2025 г., 05:33
Генассамблея ООН потребовала от России вернуть всех вывезенных украинских детей
AP Photo/Seth Wenig

Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, в которой потребовала от России "обеспечить немедленное, безопасное и безусловное возвращение всех украинских детей, которые были насильственно вывезены или депортированы" на ее территорию или на оккупированные ею территории.

Резолюция была одобрена США и еще 90 странами (включая Израиль) – против проголосовали Россия и еще 11 государств, 57 стран воздержались.

Данная резолюция была внесена Украиной, Канадой и Евросоюзом и рассматривалась в рамках 11-й чрезвычайной специальной сессии ГА ООН по Украине.

Резолюция носит рекомендательный характер, но, как подчеркивают дипломаты, отражает позицию большинства государств по вопросу о депортации украинских детей. В тексте осуждаются насильственные перемещения, незаконные усыновления и попытки уничтожения их идентичности; государства призываются обеспечить доступ к каждому пропавшему ребёнку, привлечь виновных к ответственности и содействовать возвращению детей домой.

Киев обвиняет Москву в том, что с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года десятки тысяч украинских детей были вывезены в Россию или на захваченные ею территории без согласия родителей или опекунов. Российские власти утверждают, что таким образом "эвакуировали" несовершеннолетних из зоны боевых действий и "защищают уязвимых детей", и накануне голосования призвали государства голосовать против резолюции, назвав ее "поддержкой лжи и конфронтации".

На фоне этих обвинений в марте 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина по подозрению в военном преступлении незаконной депортации украинских детей. Россия назвала решение "возмутительным и неприемлемым".

Принятая Генассамблеей резолюция прямо не связана с решением МУС, но усиливает международное давление по вопросу возвращения детей и закрепляет тему в повестке ООН как одну из ключевых в контексте будущего урегулирования войны.

Мир
