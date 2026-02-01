Стармер призвал бывшего принца Эндрю дать показания Конгрессу США по делу Эпштейна

Премьер-министр Великобритании Кир Страмер заявил, что Эндрю Маунтбеттену-Виндзору, брату короля Карла Третьего, следует дать показания Конгрессу США в связи с его участием в деле Джефри Эпштейна.

"Что касается показаний, я всегда говорил, что лица, располагающие информацией, должны быть готовы ей поделиться. Необходимо думать в первую очередь о жертвах. Жертвы Эпштейна должны быть главным приоритетом", – сказал глава правительства.

Напомним, что ранее Маунтбеттен-Виндзор был известен как принц Эндрю. Однако, в связи с тем, что он стал одним их главных фигурантов дела Эпштейна и его обвинили в изнасилованиях, Карл принял решение лишить своего брата всех титулов и изгнать из королевской семьи.

30 января министерство юстиции США опубликовало 3 миллиона страниц, 180 тысяч фото и 2 тысячи видео по делу Эпштейна, осужденного за сексуальные преступления и умершего в тюрьме. Это самое большое число документов, обнародованных с момента принятия закона о прозрачности файлов Эпштейна.

На нескольких фотографиях, которые были опубликованы, изображен и Эндрю. Он склонился над лежащей на полу девушкой, положив руку ей на живот. Девушка одета, ее лицо перед публикацией было зарыто.