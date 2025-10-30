x
Мир

Карл Третий лишил своего брата Эндрю титула принца и официальной резиденции

Великобритания
время публикации: 30 октября 2025 г., 22:04 | последнее обновление: 30 октября 2025 г., 22:10
Карл Третий лишил своего брата Эндрю титула принца и официальной резиденции
AP Photo/Kirsty Wigglesworth, File

Король Великобритании Карл Третий лишил своего брата принца Эндрю титула принца. Ему также придется покинуть свою официальную резиденцию Royal Lodge, расположенную рядом с Виндзорским замком. Об этом сообщает Букингемский дворец.

"Эти санкции необходимы, учитывая, что он продолжает отвергать выдвинутые против него подозрения. Помыслы и искреннее сочувствие Их Величеств были и остаются с жертвами и теми, кто пережил разные формы насилия", – говорится в заявлении.

Бывший принц будет носить имя Эндрю Маунтбеттен-Виндзор, однако его дочери Евгения и Беатрис сохранят титул принцесс, как потомки сына главы королевской семьи. Новое жилье Эндрю находится на территории усадьбы Сандрингемского дворца в Норфолке, оно будет оплачиваться из частных фондов короля.

Королевская семья возмущена скандальными связями второго сына покойной Елизаветы с предпринимателем Джеффри Эпштейном, признанным виновным в педофилии и умершим в тюрьме при странных обстоятельствах, и тем, что Эндрю продолжает настаивать на невиновности.

Недавно были опубликованы посмертные мемуары Вирджинии Джуффре, в которых она обвиняет Эпштейна и Эндрю в сексуальном насилии. Женщина, покончившая с собой полгода назад, пишет, что в бытность ее несовершеннолетней принц трижды вступал с ней в половую связь, считая, что имеет на это право по рождению.

