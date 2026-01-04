Усилена охрана президента Колумбии, которому Трамп посоветовал "беречь свою задницу"

Министр обороны Колумбии Педро Санчес Суарес сообщил об усилении охраны президента Густаво Петро после того, как с угрозами в его адрес выступил президент США Дональд Трамп.

"У Петро целые заводы по производству кокаина. Он производит кокаин и отправляет его в США. Так что ему лучше поберечь свою задницу", – заявил американский лидер.

Ранее Петро заявлял, что не обеспокоен операцией, проведенной США против президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Однако после слов Трампа он заявил, что посвятил десять лет расследованию связей политиков и наркоторговцев.