КНДР осуществила запуск ракет в сторону Японского моря

Утром 4 января с территории КНДР в сторону Японского моря было запущено несколько баллистических ракет. Как сообщает южнокорейское агентство "Ренхап" со ссылкой на армейские источники, ракеты пролетели около 900 километров.

Запуски, осуществленные с полигона, расположенного в окрестностях Пхеньяна, стали первыми в начавшемся году. "Ренхап" отмечает, что запуски были осуществлены накануне визита в Китай президента республики Корея Ли Чжэ Мена.

Южнокорейский лидер заинтересован в укреплении связей с КНР, которая является главным торговым партнером Сеула. Отметим, что Южная Корея воздержалась от критики масштабных китайских учений у берегов Тайваня, в ходе которых отрабатывалась блокада острова.