Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1411-й день войны

Минобороны РФ 4 января 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете минобороны РФ утверждается: "Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Кондратовка и Писаревка Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанские Хутора, Золочев, Жуков Яр и Рясное Харьковской области. ВСУ потеряли до 140 военнослужащих, три автомобиля и орудие полевой артиллерии. Уничтожены три склада материальных средств. Подразделения группировки войск "Запад" в результате активных действий взяли под контроль населенный пункт Подолы Харьковской области. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Благодатовка, Староверовка, Грушевка, Нечволодовка Харьковской области, Лозовое и Рубцов Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 180 военнослужащих, две боевые бронированные машины, девять автомобилей, 155-мм гаубица М198 производства США и три склада боеприпасов. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Алексеево-Дружковка, Константиновка, Новопавловка, Славянск и Резниковка Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 180 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, семь боевых бронированных машин и 14 автомобилей. Уничтожены два склада материальных средств и склад горючего. Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, пехотной, десантно-штурмовой, аэромобильной бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны, бригады спецназначения "Азов" и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Торское, Гришино, Доброполье, Гулево, Белицкое, Торецкое, Удачное, Вольное Донецкой Народной Республики, Новопавловка и Диброва Днепропетровской области. Потери противника составили до 410 военнослужащих, бронетранспортер, четыре бронеавтомобиля "Казак", семь пикапов, 105-мм орудие М119 и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Верхняя Терса, Зализничное, Цветковое и Воздвижевка Запорожской области. ВСУ потеряли до 275 военнослужащих, девять боевых бронированных машин и пять автомобилей. Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Орехов Запорожской области, Садовое Херсонской области и города Херсон. Уничтожено до 35 украинских военнослужащих, 11 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение цехам производства, сборки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия и местам их хранения, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 156 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба и 210 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 670 самолетов, 283 вертолета, 107213 беспилотных летательных аппаратов, 642 зенитных ракетных комплекса, 26895 танков и других боевых бронированных машин, 1636 боевых машин реактивных систем залпового огня, 32372 орудия полевой артиллерии и минометов, 50778 единиц специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми около 156200 человек (по известным именам) или около 219 тысяч (по делам о наследстве).

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести более 172 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли более 14000 мирных жителей Украины (в их числе свыше 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).