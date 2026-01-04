Новый уголовный кодекс Индонезии: гражданам и туристам запрещены интимные отношения вне брака

В Индонезии вступил в силу принятый в 2022 году уголовный кодекс, который призван сменить предыдущий, принятый 80 лет назад в эпоху голландского колониального владычества, устаревший и не отвечавший ценностям мусульманского государства.

Попытки создания нового уголовного кодекса продолжались десятилетия, однако авторам не удавалось найти баланс между правами человека, нормами ислама и местными традициями. Когда работа была окончена, кодекс насчитывал 345 страниц.

Согласно новым законам, расширяется понятие святотатства, которое карается тюремным заключением сроком до пяти лет. Принадлежность к марксистско-ленинским организациям карается вдвое строже. Запрещается оскорблять президента и вице-президента, государственные институты и идеологию.

УК также запрещает вступать в интимные отношения вне брака, а тем, что неженат, нельзя проживать под одной крышей. Новый закон касается и иностранных туристов, что может нанести удар по туристической индустрии страны, центром которой является остров Бали.

Секс вне брака отныне карается тюремным заключением сроком до года, однако для возбуждения дела требуется официальная жалоба супруга, родителей или детей, что призвано защитить любовников от произвола.