Умер телеведущий Юрий Николаев

На 77-м году жизни скончался телеведущий Юрий Николаев. Об этом написал актер Николай Цискаридзе в своем телеграм-канале.

"Только что пришло известие, что его не стало", – написал Цискаридзе.

Николаев родился 16 декабря 1948 года. Он окончил ГИТИС по специальности "Актер театра и кино".

С 1973 года внештатно работал на телевидении. С 1975 года – в штате центрального телевидения Гостелерадио СССР в отделе дикторов. Первая передача, которую вёл Юрий Николаев, называлась "Вперёд, мальчишки!" С 1975 по 1991 год был постоянным ведущим еженедельной музыкальной программы "Утренняя почта". В 1991 году создал телевизионную продюсерскую фирму "ЮНИКС", выпускающую еженедельную программу "Утренняя звезда", ведущим которой выступал сам Николаев.

С февраля 1997 года – ведущий возобновлённой музыкальной программы "Утренняя почта".

С 2003 по 2008 год работал на телеканале "Россия". С 2009 года вновь стал работать на "Первом канале", где вел шоу "Достояние Республики", программу "В наше время", программу-интервью "Честное слово".

По материалам агентства "Интерфакс"