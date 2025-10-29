x
29 октября 2025
Франческа Альбанезе: "К геноциду коренного населения Палестины причастны многие государства"

время публикации: 29 октября 2025 г., 11:37 | последнее обновление: 29 октября 2025 г., 11:41
Спецдокладчик по вопросам о положении на палестинских территориях Совета по правам человека ООН Франческа Альбанезе представила новый доклад о ситуации в секторе Газы. Ей пришлось обратиться к Генеральной ассамблее по видеосвязи из ЮАР, поскольку американская администрация запретила ей въезд в США.

Назвав санкции противозаконными и враждебными, она заявила: "Эти меры направлены против самой ООН, ее независимости, репутации, ее души. Необходимо выступить против этого опасного прецедента". Она обвинила международное сообщество в неготовности противостоять США.

Подготовленный ей отчет озаглавлен "Геноцид в Газе: коллективное преступление". В нем обвиняется не только Израиль, но "колониальный мировой порядок, основанный на глобальной системе соучастия в преступлениях, десятилетия этического и политического провала".

"В создании и защите израильского военизированного апартеида принимали участие многие государства. Это позволило насилию поселенцев пустить метастазы геноцида, самого страшного преступления против коренного населения Палестины", – утверждает международная чиновница.

Она обвинила Европейский союз в том, что тот отказался вводить санкции против Израиля, как поступил против России. Особо жесткая критика направлена против США, которые обеспечивают Израилю дипломатическое прикрытие, делающее возможными "преступления в прямом эфире".

Многие государства выступили с осуждением доклада. Представитель Израиля в ООН Дани Данон назвал его позорным и односторонним. "Она взяла термин "геноцид", восходящий к пеплу Холокоста, и превратила его в оружие, направленное против жертв истории", – сказал он.

"Франческа Альбанезе открыто поддерживает антисемитизм и терроризм. Она участвует в юридической войне против США и наших интересов. Именно поэтому против нее и были введены санкции, включающие запрет на въезд в США", – говорится в заявлении Государственного департамента.

