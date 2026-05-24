x
24 мая 2026
|
последняя новость: 19:58
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
24 мая 2026
|
24 мая 2026
|
последняя новость: 19:58
24 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Гражданин Германии обвинен в нападении на евреев возле синагоги в Лондоне во время Шавуота

Великобритания
Антисемитизм
время публикации: 24 мая 2026 г., 19:19 | последнее обновление: 24 мая 2026 г., 19:27
Гражданин Германии обвинен в нападении на евреев возле синагоги в Лондоне во время Шавуота
AP Photo/Kirsty Wigglesworth

25-летнему гражданину Германии Даниэлю Никзамиру предъявлены обвинения в нападении на посетителей синагоги "Бейт Гавриэль" в Лондоне. Нападение произошло в прошлый четверг, когда еврейская община отмечала праздник Шавуот.

Издание Daily Mail пишет, что, согласно материалам полиции, одному из пострадавших нападавший разбил лицо и сломал очки. Прихожане скрутили его и удерживали до приезда полиции. В суде Никзамир не признал вину и был отпущен под залог.

Мужчина обвиняется в нападении на почве расовой и религиозной ненависти.

Это третье нападение на евреев в северном Лондоне за последние недели: в соседнем Голдерс-Грин двое ортодоксальных евреев были ранены ножом, еще один мужчина избит за то, что говорил на иврите. По данным Daily Mail, с конца марта лондонская полиция произвела более 90 арестов в связи с антисемитскими инцидентами.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 19 мая 2026

Лондонская полиция арестовала 18-летнего Мухаммада, призывавшего рубить евреям головы
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 18 мая 2026

Лондонская полиция из-за угрозы теракта приказала убрать анонс выставки, посвященной фестивалю Nova
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 15 мая 2026

Король Карл III посетил район Голдерс-Грин в Лондоне, где произошел теракт против евреев