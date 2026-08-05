x
05 августа 2026
|
последняя новость: 07:11
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
05 августа 2026
|
05 августа 2026
|
последняя новость: 07:11
05 августа 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Лесные пожары выявили сотни снарядов Второй мировой войны во французских деревнях

Франция
Пожары
время публикации: 05 августа 2026 г., 06:15 | последнее обновление: 05 августа 2026 г., 06:17
Лесные пожары выявили сотни снарядов Второй мировой войны во французских деревнях
0:00 0:00
Лесные пожары выявили сотни снарядов Второй мировой войны во французских деревнях
AP Photo/Baz Ratner

После масштабных лесных пожаров на юго-западе Франции в коммуне Ле-Порж спасатели обнаружили более 400 снарядов и других боеприпасов времен Второй мировой войны, пишет BBC. Часть опасных находок оказалась на поверхности после того, как огонь уничтожил растительность, а некоторые начали взрываться прямо во время пожара.

Во время борьбы с огнем жители и пожарные слышали десятки мощных взрывов. Сначала предполагалось, что причиной стали газовые баллоны, однако позже выяснилось, что детонировали старые боеприпасы, которые десятилетиями оставались скрытыми под землей. По словам местных властей, о существовании этого склада никто не знал.

После того как пожар удалось взять под контроль, на место прибыли специалисты по разминированию. Они обследовали территорию и вывезли свыше 400 снарядов и других взрывоопасных предметов. Работы продолжаются, поскольку специалисты не исключают, что в земле могут оставаться новые боеприпасы.

Лесные пожары охватили регион Жиронда в конце июля. Огонь уничтожил десятки тысяч гектаров леса, повредил жилые дома и вынудил тысячи людей покинуть свои дома. Экстремальная жара и засуха способствовали быстрому распространению пламени, а обнаружение старых боеприпасов сделало работу экстренных служб еще более опасной.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 30 июля 2026

Лесные пожары во Франции: арестованы подозреваемые в поджоге
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 27 июля 2026

"Во всей Франции недостаточно пожарных": в Жиронде пламя уничтожило 42000 гектаров леса