Виктор Орбан: "Сейчас не лучшее время для визита Путина в Венгрию"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в ходе состоявшейся 5 января пресс-конференции, что сейчас "не лучшее время" для визита в страну президента России Владимира Путина. Об этом сообщает агентство Reuters

"Мы знаем, что Венгрия – одна из немногих стран, где не будет политических препятствий для такого визита. Так что, если есть причина, необходимость в этом, например, мирные переговоры, то препятствий для этого нет", – цитирует венгерского лидера РИА Новости.

Орбан также прокомментировал задержание американскими военнослужащими президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Он отметил: ведущие державы все менее руководствуются международным правом, но Венгрия не будет давать этическую оценку этих действий.

"С нашей точки зрения, это положительная динамика. Международное право никогда не предоставляло Венгрии защиту, Брюссель постоянно использовал ее против Венгрии. Поэтому у нас нет оснований сожалеть о новой реальности", – заявил он.

Премьер-министр Венгрии считается одним из наиболее пророссийских политических лидеров Европы. В октябре минувшего года, когда планировалось провести в Будапеште российско-украинско-американский саммит, он заявлял, что Путин может приехать в страну, не опасаясь ареста.