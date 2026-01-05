x
05 января 2026
|
последняя новость: 14:40
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
05 января 2026
|
05 января 2026
|
последняя новость: 14:40
05 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Швейцария заморозила активы Мадуро и его окружения

Швейцария
Венесуэла
время публикации: 05 января 2026 г., 14:32 | последнее обновление: 05 января 2026 г., 14:33
Швейцария заморозила активы Мадуро и его окружения
AP Photo/Ariana Cubillos

Швейцария заморозила активы президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его ближайших сподвижников. Такое решение после его задержания американскими военнослужащими принял Федеральный совет Швейцарии.

"Эта мера, вступающая в силу немедленно и сохраняющая силу в течение четырех лет, призвана предотвратить вывод потенциально незаконных активов. Она не затрагивает членов нынешнего правительства Венесуэлы", – говорится в заявлении правительства.

"Если в результате будущих судебных разбирательств будет установлено, что средства были приобретены незаконным путем, Швейцария будет стремиться к тому, чтобы эти средства пошли на пользу народу Венесуэлы", – подчеркивается в документе.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 05 января 2026

Новое руководство Венесуэлы призвало США к сотрудничеству
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 05 января 2026

Трамп угрожает новому руководству Венесуэлы: США берут управление на себя
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 04 января 2026

Мадуро и его жена доставлены в следственный изолятор в Бруклине