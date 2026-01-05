Швейцария заморозила активы Мадуро и его окружения

Швейцария заморозила активы президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его ближайших сподвижников. Такое решение после его задержания американскими военнослужащими принял Федеральный совет Швейцарии.

"Эта мера, вступающая в силу немедленно и сохраняющая силу в течение четырех лет, призвана предотвратить вывод потенциально незаконных активов. Она не затрагивает членов нынешнего правительства Венесуэлы", – говорится в заявлении правительства.

"Если в результате будущих судебных разбирательств будет установлено, что средства были приобретены незаконным путем, Швейцария будет стремиться к тому, чтобы эти средства пошли на пользу народу Венесуэлы", – подчеркивается в документе.