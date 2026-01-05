x
Суд Парижа вынес обвинительный приговор по делу о травле Брижитт Макрон в интернете

время публикации: 05 января 2026 г., 13:51 | последнее обновление: 05 января 2026 г., 13:53
Уголовный суд Парижа вынес обвинительный приговор десяти фигурантам дела о распространении в интернете конспирологических теорий, согласно которым супруга президента Франции Брижитт Макрон родилась мужчиной.

Подсудимым грозило до двух лет тюрьмы, однако вердикт оказался значительно мягче – от направления на курсы по борьбе с буллингом в интернете до восьми месяцев лишения свободы условно.

Среди тех, кто предстал перед судом, – владелец галереи, учитель, чиновник, менеджер по рекламе, в общей сложности восемь мужчин и две женщины. Возраст подсудимых от 41 до 60 лет.

Они обвинялись в многочисленных злоумышленных комментариях, касающихся гендерной принадлежности и сексуальности первой леди Франции. В частности, на том основании, что Брижитт Макрон на 24 года старше своего мужа, они обвиняли ее в педофилии.

Супруга президента подала иск в августе 2024 года, первые задержания были проведены в декабре 2024 года и феврале 2025. Напомним, что еще один подобный иск рассматривается судебными инстанциями США.

10 человек, утверждающих, что Брижитт Макрон – мужчина, предстанут перед парижским судом
По Франции распространяется слух, что супруга Эммануэля Макрона родилась мужчиной