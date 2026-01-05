Причина отключения электричества в Берлине – диверсия ультралевых

Масштабное отключение электричества в Берлине 3 января стало результатом умышленных действий. Об этом сообщила полиция германской столицы. Ответственность за диверсию взяла на себя леворадикальная группа Vulk2an.

"Это акция самообороны и гражданской солидарности, направленной против использования ископаемых источников энергии. Сопутствующим ущербом стало лишение берлинцев электричества. Мы просим прощения у небогатых жителей, но не сочувствуем тем, кто живет в виллах", – говорится в заявлении группировки.

"Этим нападением предполагаемые леворадикальные экстремисты сознательно поставили под угрозу человеческие жизни. Прежде всего, пациентов больниц, а также пожилых людей", – заявил бургомистр Берлина Кай Вегнер. Он сообщил, что городские службы делают все для восстановления электроснабжения.

Оператор электроэнергии Stromnetz Berlin сообщил, что ему удалось подключить к сети 10000 обесточенных квартир. 35000 квартир и около 1900 бизнесов в условиях минусовой температуры остаются без электричества. Ликвидация последствий диверсии продлится до 8 января.