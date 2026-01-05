x
05 января 2026
|
последняя новость: 11:38
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
05 января 2026
|
05 января 2026
|
последняя новость: 11:38
05 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Причина отключения электричества в Берлине – диверсия ультралевых

Германия
время публикации: 05 января 2026 г., 11:09 | последнее обновление: 05 января 2026 г., 11:16
Причина отключения электричества в Берлине – диверсия ультралевых
AP Photo/Michael Sohn

Масштабное отключение электричества в Берлине 3 января стало результатом умышленных действий. Об этом сообщила полиция германской столицы. Ответственность за диверсию взяла на себя леворадикальная группа Vulk2an.

"Это акция самообороны и гражданской солидарности, направленной против использования ископаемых источников энергии. Сопутствующим ущербом стало лишение берлинцев электричества. Мы просим прощения у небогатых жителей, но не сочувствуем тем, кто живет в виллах", – говорится в заявлении группировки.

"Этим нападением предполагаемые леворадикальные экстремисты сознательно поставили под угрозу человеческие жизни. Прежде всего, пациентов больниц, а также пожилых людей", – заявил бургомистр Берлина Кай Вегнер. Он сообщил, что городские службы делают все для восстановления электроснабжения.

Оператор электроэнергии Stromnetz Berlin сообщил, что ему удалось подключить к сети 10000 обесточенных квартир. 35000 квартир и около 1900 бизнесов в условиях минусовой температуры остаются без электричества. Ликвидация последствий диверсии продлится до 8 января.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 04 января 2026

В Берлине восстановлено электроснабжение тысяч домохозяйств, десятки тысяч остаются без света