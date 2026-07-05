В Вашингтоне из-за грозы эвакуировали Национальную аллею перед выступлением Трампа

В Вашингтоне власти распорядились эвакуировать посетителей мероприятий на Национальной аллее из-за угрозы сильной грозы. Эвакуация была объявлена незадолго до ожидавшегося выступления президента США Дональда Трампа по случаю 250-летия независимости США.

По данным AP, силовики перекрыли зону мероприятий, а часть посетителей укрылась в близлежащих зданиях, в том числе в федеральных учреждениях. New York Post пишет, что несколько сотен человек сначала отказывались уходить, несмотря на предупреждения полиции и экстренных служб, а Секретная служба временно изменила порядок досмотра и обеспечения безопасности.

New York Times сообщала, что во время эвакуации над Вашингтоном продолжался воздушный пролет, однако агенты Секретной службы проходили вдоль Национальной аллеи и призывали людей покинуть место проведения мероприятий. Позднее, по данным американских СМИ, часть полетов и развлекательных зон была отменена или приостановлена из-за погоды.

Трамп, комментируя ситуацию в Truth Social, заявил, что не намерен отменять выступление из-за дождя. "Штормы приносят удачу любому событию. Они также делают мероприятия немного более захватывающими", – написал он. Президент добавил, что готов ждать "хоть до двух часов ночи", но все равно приедет и выступит: "Я не позволю какому-то дождю остановить наше 250-летие".

Организаторы сообщили, что ворота Национальной аллеи должны вновь открыться вечером, выступление Трампа запланировано на 23:00 по местному времени, после чего должен состояться праздничный фейерверк.