Путин и Трамп провели телефонный разговор в День независимости США

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков. По его словам, беседа началась с того, что Путин поздравил Трампа и американский народ с Днем независимости США, отметив вклад России в становление американской государственности.

Ушаков заявил, что лидеры подчеркнули важность "бережного отношения к общим страницам истории", включая союзничество СССР и США во Второй мировой войне. Он также сообщил, что Трамп ранее направил Путину поздравительное послание по случаю Дня России. По словам помощника президента РФ, это был уже четвертый телефонный разговор Путина и Трампа с начала года.

Reuters со ссылкой на Ушакова передает, что разговор продолжался около полутора часов и касался, в частности, войны в Украине. По словам представителя Кремля, Трамп предложил содействие в поиске урегулирования и заявил о готовности работать над скорейшим завершением конфликта. Ушаков также сказал, что обсуждалась возможная роль американских представителей Стива Виткоффа и Джареда Кушнера, которые могут вновь посетить Москву.

Российская сторона, по словам Ушакова, обвинила Украину и ее европейских союзников в стремлении затянуть или обострить конфликт, а Путин заявил о продвижении российских войск. Украинская сторона ранее неоднократно оспаривала подобные утверждения Москвы о ситуации на фронте.

Официального подробного сообщения Белого дома по итогам разговора пока не публиковалось. Трамп эту беседу не комментировал. Американские СМИ отмечают, что звонок состоялся на фоне празднования 250-летия независимости США и подготовки Трампа к участию в саммите NATO в Турции.