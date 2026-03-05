x
05 марта 2026
05 марта 2026
05 марта 2026
последняя новость: 11:35
05 марта 2026
Спорт

"Портленд" победил "Мемфис". Результаты матчей НБА

Баскетбол
НБА
время публикации: 05 марта 2026 г., 11:24 | последнее обновление: 05 марта 2026 г., 11:34
"Портленд" победил "Мемфис". Результаты матчей НБА
AP Photo/Brandon Dill

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Портленд" в гостях победил "Мемфис" 122:114.

Нью-Йорк Никс - Оклахома-Сити Тендер 100:103

"Нью-Йорк" выиграл третью четверть 40:27.

Чет Хольмгрен (Тендер) установил личный рекорд результативности - 28 очков, в том числе 6 трехочковых.

Бостон Селтикс - Шарлотт Хорнетс 89:118

"Шершни" выиграли шестую игру подряд и поднялись на девятое место в Восточной конференции.

Филадельфия Сиксерз - Юта Джаз 106:102

За 16 секунд до финальной сирены была ничья. Квентин Граймз забросил два победных штрафных.

Мемфис Гризлиз - Порленд Трэйл Блэйзерс 114:122

"Портленд", игравший без Дени Авдии, прервал серию из двух поражений.

Лидеры "Трэйл Блэйзерс" провели отличный матч: Джру Холидей (35 + 11 передач). и Джерами Грант (30).

Милуоки Бакс -Атланта Хоукс 113:131

"Ястребы" выиграли пятую игру подряд и впервые в этом году поднялись выше 0.5 (побед больше чем поражений).

Лос-Анджелес Клипперс - Индиана Пжйсерз 130:107

На матче присутствовал легендарный басист группы "Кисс", уроженец Израиля Джин Симмонс.

