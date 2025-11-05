Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1351-й день войны

Минобороны РФ 5 ноября 2025 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете минобороны РФ утверждается: "Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Павловка, Кондратовка, Алексеевка и Пролетарское Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районе населенного пункта Волчанск. ВСУ потеряли до 285 военнослужащих, две боевые бронированные машины, девять автомобилей и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной разведки, склад боеприпасов и пять складов материальных средств. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Петровка, Новоплатоновка, Петропавловка Харьковской области и Новоселовка Донецкой Народной Республики. В районе населенного пункта Купянск Харьковской области подразделения 6-й армии продолжают уничтожение окруженной группировки противника. В течение суток сорваны четыре контратаки подразделений 92-й штурмовой и 151-й механизированной бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Моначиновка, Благодатовка и Петровка Харьковской области. За сутки в районе населенного пункта Купянск Харьковской области уничтожены до 50 украинских военнослужащих, 26 единиц вооружения и военной техники, в том числе бронетранспортер М113 и 155-мм самоходная артиллерийская установка "Paladin" производства США, семь бронеавтомобилей, два миномета, грузовой автомобиль, а также восемь пикапов. Всего в зоне ответственности группировки войск "Запад" потери украинских вооруженных формирований составили свыше 230 военнослужащих, 11 боевых бронированных машин, 22 автомобиля и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены шесть станций радиоэлектронной борьбы, станция контрбатарейной борьбы и шесть складов боеприпасов. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям механизированной, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Константиновка, Северск, Дружковка и Федоровка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 160 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 23 автомобиля и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Торецкое, Доброполье, Родинское, Удачное, Котлино Донецкой Народной Республики, Петропавловка и Демурино Днепропетровской области. В населенном пункте Красноармейск Донецкой Народной Республики штурмовые группы 2-й и 51-й армий продолжили уничтожение окруженных формирований ВСУ в жилой застройке микрорайона Пригородный, в восточной части Центрального района и в частном секторе. Продолжается наступление в северном направлении. Кроме того, идет плановая зачистка от украинских боевиков населенных пунктов Гнатовка и Рог Донецкой Народной Республики, освобождены 24 здания. Не допустили прорыва противника из кольца окружения. За сутки отражены 12 контратак противника в северном и северо-западном направлениях от населенного пункта Красноармейск Донецкой Народной Республики. Подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии освободили 19 зданий в северной, восточной и юго-восточной частях населенного пункта Димитров Донецкой Народной Республики и продвигаются в сторону микрорайона Западный. Продолжается расширение зоны контроля и сжатие кольца окружения группировки противника. За сутки в данном районе уничтожено более 200 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и два пикапа. Всего в зоне ответственности группировки войск "Центр" потери противника составили до 470 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, девять автомобилей и артиллерийское орудие. Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Равнополье, Успеновка Запорожской области и Егоровка Днепропетровской области. ВСУ потеряли свыше 250 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 19 автомобилей и артиллерийское орудие. Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады и бригады береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Никольское, Садовое и Антоновка Херсонской области. Уничтожены до 65 военнослужащих, боевая бронированная машина, 12 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, пять станций радиоэлектронной борьбы и два склада материальных средств. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, обеспечивающим деятельность ВСУ, цеху сборки беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 123 беспилотных летательных аппарата самолетного типа".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 668 самолетов, 283 вертолета, 95059 беспилотных летательных аппаратов, 635 зенитных ракетных комплексов, 25862 танка и других боевых бронированных машин, 1609 боевых машин реактивных систем залпового огня, 31099 орудий полевой артиллерии и минометов, 45925 единиц специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми более 140100 человек (по известным именам) или около 219 тысяч (по делам о наследстве).

Президент Украины Владимир Зеленский в апреле 2025 года заявил, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года погибли 45000 украинских военнослужащих (в апреле в интервью CBS он признал гибель "до 100 тысяч" военнослужащих), около 400 тысяч получили ранения. Российские потери, по его словам, составили примерно 350 тысяч убитыми, еще 50-70 тысяч считаются без вести пропавшими, а 600-700 тысяч получили ранения.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 160 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли более 14000 мирных жителей Украины (в их числе около 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).