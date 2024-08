Джо Байден опубликовал фотографию с совещания по Ближнему Востоку в Ситуационной комнате

В ночь на 6 августа президент США Джо Байден опубликовал в своем Х-блоге фотографию из Ситуационной комнаты в Белом доме, где за несколько часов до этого проходило совещание, посвященное ситуации на Ближнем Востоке.

"Недавно мы провели обсуждение в Ситуационной комнате о развитии ситуации на Ближнем Востоке. Мы получили обновленную информацию об угрозах, исходящих от Ирана и его прокси-сил, дипломатических усилия по деэскалации региональной напряженности и подготовке к оказанию поддержки Израилю в случае нового нападения на него. Мы также обсудили шаги, которые будут предприняты для защиты наших сил, и реакцию на любое нападение на наших людей, способом и в месте, которые выберем мы", – написал президент США.

Earlier, @VP and I were briefed in the Situation Room on developments in the Middle East.

We received updates on threats posed by Iran and its proxies, diplomatic efforts to de-escalate regional tensions, and preparations to support Israel should it be attacked again.

We also… pic.twitter.com/kbRcVkW3ex