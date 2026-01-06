Трамп заявил, что ему будет объявлен импичмент, если республиканцы проиграют промежуточные выборы
время публикации: 06 января 2026 г., 19:24 | последнее обновление: 06 января 2026 г., 19:24
Президент США Дональд Трамп встретился с республиканскими законодателями Палаты представителей. Мероприятие проводилось в центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне и совпало с пятой годовщиной штурма Капитолия.
Трамп заявил, что республиканцам необходимо победить на промежуточных выборах, в противном случае демократы "найдут повод" объявить ему импичмент. "Надо выиграть промежуточные выборы, иначе они найдут причину объявить мне импичмент", – цитирует Трампа Reuters.
Как отмечает Reuters, в 2026 году будут переизбираться все 435 членов Палаты представителей и около трети Сената, и результат голосования способен изменить баланс сил в Конгрессе.
