Трамп заявил, что ему будет объявлен импичмент, если республиканцы проиграют промежуточные выборы

Президент США Дональд Трамп встретился с республиканскими законодателями Палаты представителей. Мероприятие проводилось в центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне и совпало с пятой годовщиной штурма Капитолия.

Трамп заявил, что республиканцам необходимо победить на промежуточных выборах, в противном случае демократы "найдут повод" объявить ему импичмент. "Надо выиграть промежуточные выборы, иначе они найдут причину объявить мне импичмент", – цитирует Трампа Reuters.

Как отмечает Reuters, в 2026 году будут переизбираться все 435 членов Палаты представителей и около трети Сената, и результат голосования способен изменить баланс сил в Конгрессе.