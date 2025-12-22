Трамп назначил спецпредставителя по Гренландии, посла США вызвали в МИД Дании

Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил, что посол США в Копенгагене будет вызван в МИД, где ему заявят протест в связи с решением президента США Дональда Трампа назначить специального представителя по Гренландии.

После возвращения в Белый дом Трамп неоднократно заявлял, что контроль над Гренландией, которая является датской территорией, жизненно важен для обеспечения безопасности США. Он говорил о необходимости ее аннексии и о возможности военного захвата острова.

21 декабря он сообщил о назначении специального представителя по Гренландии. Этот пост займет губернатор Луизианы Джэфф Лэндри. "Он понимает ее жизненную важность для нашей безопасности и будет продвигать интересы нашей страны", – написал президент.

"Это решение возмутительно. Я призываю США уважать суверенитет Дании. Мы потребуем разъяснений у американского посла в связи с неприемлемой попыткой подорвать наш суверенитет", – заявил глава внешнеполитического ведомства Дании.