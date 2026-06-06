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Мир

В Москве на крыше жилого высотного здания установили зенитно-ракетный комплекс

Война в России
время публикации: 06 июня 2026 г., 17:58 | последнее обновление: 06 июня 2026 г., 18:48
В Москве на крышу жилого высотного здания установили зенитно-ракетный комплекс
Википедия

В московском районе Сокольники на крыше жилого высотного здания установили зенитно-ракетный комплекс "Панцирь". Об этом сообщает "Медуза".

Установка на крыше комплекса "Дом в Сокольниках" появилась 5 июня, ЗРК доставляли с помощью вертолета.

В конце мая аналогичный "Панцирь" установили на крыше бизнес-центра Nordstar Tower на Беговой улице. Это здание принадлежит компании "Регион", которая связана с "Роснефтью".

Москву в последние недели регулярно атакуют украинские беспилотники. Самая массированная атака с начала войны произошла 17 мая: тогда в Московской области погибли три человека, еще 17 получили ранения.

Мир
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