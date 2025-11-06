Мемуары короля: Хуан-Карлос рассказал об изменах, коррупции и убийстве брата

Король Испании Хуан-Карлос Первый, отрекшийся от престола в 2014 году из-за подозрений в коррупции и постоянно проживающий в Дубае, опубликовал мемуары. Несмотря на то, что книга озаглавлена "Примирение", она неизбежно активизирует полемику вокруг спорной фигуры монарха.

Мемуары вышли в свет через 50 лет после смерти диктатора Франциско Франка, установления демократии и восшествия Хуана-Карлоса на престол. Однако он не был приглашен в Испанию для участия в памятных мероприятиях. Это подтверждает описанное им чувство отторжения со стороны как бывших подданных, так и королевской семьи.

"Теперь, когда из чувства долга от меня отвернулся сын, когда от меня отвернулись те, кто называл себя моими друзьями, я понимаю, что никогда не был свободен", – пишет монарх.

Хуан-Карлос признается, что высоко ценит Франко, избравшего его своим преемником: "Я очень его уважал, ценил его ум и политическое чутье". Он также рассказывает, что на последнем издыхании Франко сказал ему: главное – сохранить единство страны.

Он признается в любви своей супруге королеве Софии, которую называет невероятной и безукоризненной, и просит прощения за супружеские измены. Король также впервые признается, что действительно получил от короля Саудовской Аравии Абдаллы 65 миллионов евро в подарок, называя свои действия серьезной ошибкой.

В первый раз рассказывает он и об обстоятельствах гибели своего младшего брата принца Альфонсо. 18-летний Хуан-Карлос и 14-летний Альфонсо решили почистить пистолет, не зная, что в стволе осталась пуля. Хуан-Карлос нажал на спусковой крючок, убив брата: "Нет дня, когда я не жалею об этом. Я потерял лучшего друга".