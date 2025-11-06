Стив Виткофф анонсировал расширение "Соглашений Авраама" еще на одну страну
время публикации: 06 ноября 2025 г., 19:45 | последнее обновление: 06 ноября 2025 г., 19:49
Специальный посланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивен Виткофф объявил, что в четверг вечером будет названа новая страна, присоединяющаяся к "Соглашениям Авраама", нормализовавшим отношения между Израилем и мусульманскими странами.
Данное заявление он сделал на бизнес-форуме во Флориде. Виткофф добавил, что вернется в Вашингтон, чтобы участвовать в данном объявлении, однако он отказался уточнить, о какой именно стране идет речь.
Ссылки по теме