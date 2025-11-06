x
06 ноября 2025
06 ноября 2025
Мир

Стив Виткофф анонсировал расширение "Соглашений Авраама" еще на одну страну

США
Мирные соглашения
Израиль
время публикации: 06 ноября 2025 г., 19:45 | последнее обновление: 06 ноября 2025 г., 19:49
Стив Виткофф анонсировал расширение "Соглашений Авраама" еще на одну страну
AP Photo/Alex Brandon

Специальный посланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивен Виткофф объявил, что в четверг вечером будет названа новая страна, присоединяющаяся к "Соглашениям Авраама", нормализовавшим отношения между Израилем и мусульманскими странами.

Данное заявление он сделал на бизнес-форуме во Флориде. Виткофф добавил, что вернется в Вашингтон, чтобы участвовать в данном объявлении, однако он отказался уточнить, о какой именно стране идет речь.

