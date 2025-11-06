В России за взятки при выполнении государственного оборонного заказа отправлен в тюрьму военпред

Следственный комитет России сообщил о вынесении приговора по делу о взяточничестве в особо крупном размере при выполнении государственного оборонного заказа. Виновным признан бывший начальник 4924-го военного представительства Минобороны России Иван Популовский.

"Приговором суда Популовскому назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, также он лишен воинского звания "полковник"", – говорится в заявлении, опубликованном в сети Telegram.

Согласно материалам дела, в 2021 году государственным заказчиком заключены контракты с ОАО "Всероссийский научно-исследовательский проектно-конструкторский институт кабельной продукции" и ЗАО "Торговый дом "Всероссийский научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт кабельной промышленности" на поставку кабельной продукции на общую сумму более 1,2 млрд рублей. Контроль за качеством поставляемой продукции возлагался на Популовского.

В 2021-2024 гг. подсудимый и его подчиненный Григорий Зорин получили взятки на общую сумму свыше 11 миллионов рублей от представителей коммерческих организаций за общее покровительство при выполнении контрактов.