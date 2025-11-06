Гендиректором UNESCO впервые избран представитель арабской страны

Генеральная конференция UNESCO, проходящая в Самарканде, избрала Халеда Аль-Анани (Египет) Генеральным директором Организации. Он получил 172 голоса из 179.

Новый Генеральный директор вступит в должность 15 ноября на четырехлетний срок, сменив Одрэ Азуле, занимавшую этот пост с 2017 года.

Халед Ахмед Аль-Анани Али Эзз (род. 1971) – египтолог и профессор египтологии в Хелуанском университете, где преподает уже более тридцати лет. Занимал должности заместителя декана факультета туризма и гостиничного менеджмента, директора Центра открытого обучения и заведующего кафедрой руководства в сфере туризма. Имеет степень доктора философии в области египтологии, присвоенную ему в Университете Поля Валери в Монпелье (Франция), где неоднократно был приглашенным профессором. В 2014-2016 годах возглавлял Национальный музей египетской цивилизации, а в 2015-2016 годах – Египетский музей в Каире. С 2016 по 2022 год занимал пост министра по делам охраны памятников древности, а затем министра туризма и охраны памятников древности Арабской Республики Египет. Является членом ряда международных научных обществ. В ноябре 2024 года был назначен специальным послом Всемирной туристской организации по культурному туризму, а позднее стал попечителем Африканского фонда всемирного наследия. Удостоен ряда международных наград. Владеет арабским, французским и английским языками.

Халед Аль-Анани стал 12-м Генеральным директором UNESCO. Он является первым Генеральным директором из арабской страны и вторым представителем Африки, занимающим этот пост, после Амаду-Махтара М'Боу (Сенегал, 1974-1987).