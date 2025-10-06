В Китае спасены сотни альпинистов, попавших в снежную бурю на Эвересте

Спасатели эвакуировали с восточного склона горы Эверест около 350 альпинистов, застрявших там из-за нехарактерной для начала октября снежной бури. Еще с 200 скалолазами, остающимися на горе, установлен контакт. В операции участвовали также гиды и местные жители.

Ранее стало известно, что на тибетской стороне высочайшей вершины мира, на высоте около 4900 метров, оказались заблокированы около 1000 человек. Их палатки засыпало снегом, часть палаток была уничтожена непогодой. Метель была такой, что видимость снизилась до метра. Поступала информация и о погибших.

Тысячи жителей Китая отправились на Эверест, воспользовавшись восьмидневным отпуском, приуроченным к отмечаемому 1 октября национальным праздником – Днем образования КНР. Уже 3 октября на горе начался снегопад. 4 октября доступ на нее был закрыт.

В соседний Непал непогода принесла проливные дожди, сопровождающиеся наводнениями и оползнями. Сообщается по меньшей мере о 47 погибших. Нарушено автомобильное и воздушное сообщение, в ходе спасательных операций армия задействует вертолеты.