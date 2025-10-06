Международный уголовный суд признал виновным руководителя резни в Дарфуре

Международный уголовный суд (МУС) вынес первый приговор по делу о зверствах в Дарфуре: Али Мухаммад Али Абд-ар-Рахман, известный также под именем Али Кушайб, возглавлявший поддерживаемую правительством группировку "джанджавид", признан виновным в совершении военных преступлений и преступлений против человечности.

Конфликт в Дарфуре длился с 2003 по 2020 год, он стал одной из самых тяжелых гуманитарных катастроф в мире. Группировка "джанджавид", терроризировавшая Дарфур, убила сотни тысяч человек. Суд установил, что тактика "джанджавидов", включая массовые казни, сексуализированное насилие и пытки, часто применялась Кушайбом и его людьми.

Дававшие на судебном процессе в МУС показания дарфурцы рассказывали, как их деревни сжигали, мужчин и мальчиков убивали, а женщин превращали в секс-рабынь. Один из свидетелей подчеркнул, что Али Кушайб несет личную ответственность за резню: "Именно он отдавал приказы, именно он доставал оружие", сообщает ВВС.