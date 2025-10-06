Купившая дорогостоящую европейскую ПРО Дания из-за дронов снова рассматривает покупку израильских систем

Радио Дании сообщает, что министерство обороны страны, только недавно объявившее о подписании самого дорогого в истории королевства оборонного контракта на покупку систем противоракетной обороны, сделав ставку на франко-итальянскую систему SAMP/T, снова выходит на рынок в поиске противовоздушных систем.

Проблема в том, что купленные за 7,7 миллиарда евро европейские системы будут поставляться не ранее 2028 года, а их полное развертывание ожидается к 2032 году. Кроме того, они предназначены для отражения ракетных ударов и слишком дорогостоящи, чтобы бороться с дешевыми дронами.

Согласно Радио Дании, последние инциденты с дронами, парализующими работу европейских аэропортов, вынудили минобороны вернуться к рассмотрению израильского предложения, отклоненного в прошлый раз на раннем этапе, а именно – системы Barak MX, которая не только может быть поставлена в более короткие сроки, но и обладает возможностями точечного электронного подавления дронов и их нейтрализации без необходимости в трате боезапаса.