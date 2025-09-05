Reuters: Трамп переименует минобороны США в "министерство войны"

Президент США Дональд Трамп намерен подписать указ о переименовании Department of Defense (министерства обороны) в Department of War (министерство войны), сообщил высокопоставленный представитель Белого дома.

Документ также позволит главе Пентагона Питу Хегсету использовать титул Secretary of War (министр войны), отмечает Reuters.

Юридическая сторона остается неясной, так как полная смена названия ведомства может потребовать решения Конгресса США.

Американское военное ведомство носило название War Department с 1789 года до реорганизации по Закону о национальной безопасности 1947 года. В 1949-м структура получила нынешнее имя Department of Defense.