После матерной тирады Трампа демократы предлагают задействовать для его отстранения 25-ю поправку

Группа членов Конгресса США от Демократической партии призвали задействовать 25-ю поправку к Конституции для того, чтобы отстранить президента Дональда Трампа от выполнения обязанностей – в связи с его угрозами уничтожить энергетическую и транспортную инфраструктуру Ирана.

5 апреля президент США Дональд Трамп опубликовал в Truth Social жесткое предупреждение в адрес Ирана, потребовав открыть Ормузский пролив. При этом президент использовал обсценную лексику.

"Вторник станет днем электростанций и мостов – все в одном, в Иране. Ничего подобного еще не было! Откройте *** (fucking) пролив, сумасшедшие ублюдки, или будете жить в аду – просто смотрите!" – написал он.

"Счастливой Пасхи, Америка. Когда вы идете в церковь и празднуете с друзьями и семьей, президент США в соцсетях ведет себя как безумец. Он угрожает военными преступлениями и отталкивает союзников. Это то, кто он есть, но это не мы. Наша страна заслуживает гораздо лучшего", – написал лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер.

"Если бы я был членом кабинета Трампа, я бы использовал Пасху, чтобы проконсультироваться с адвокатами по конституционному праву. Это просто безумие. Он уже убил тысячи человек, теперь он убьет еще тысячи", – сообщил сенатор из Коннектикута Крис Мерфи.

25-я поправка позволяет вице-президенту и членам кабинета объявить президента неспособным выполнять свои обязанности. Тогда, с согласия Конгресса, вице-президент становится исполняющим обязанности главы государства.