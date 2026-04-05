05 апреля 2026
05 апреля 2026
05 апреля 2026
последняя новость: 03:25
06 апреля 2026
Мир

За неделю до выборов Орбан созвал Совет обороны Венгрии из-за возможной диверсии на газопроводе

время публикации: 05 апреля 2026 г., 21:27 | последнее обновление: 05 апреля 2026 г., 21:30
За неделю до выборов Орбан созвал Совет обороны Венгрии из-за возможной диверсии на газопроводе
AP Photo/Denes Erdos

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан созвал экстренное заседание Совета обороны в связи с информацией о попытке диверсии на газопроводе, по которому в Венгрию поступает российский газ.

Ранее президент Сербии Александр Вуйчич сообщил об обнаружении взрывного устройства на участке энергетической инфраструктуры, находящемся на сербской территории. По его словам, два рюкзака с взрывчаткой и детонаторами были найдены на трубопроводе «Турецкий поток» в 20 километрах от границы с Венгрией.

Через неделю в Венгрии должны состояться парламентские выборы. Опросы предсказывают возглавляемой Орбаном партии Fidesz поражение.

Лидер оппозиционной партии "Уважение и свобода" Петер Мадьяр заявил, что речь идет о попытке сыграть на панических настроениях, за которой стоят российские советники Орбана. Несколькими днями ранее высказывались предположения, что премьер-министр может устроить провокацию, возложив ответственность на Украину.

Орбан на протяжении последних десятилетий является доминирующей фигурой в венгерской политики. Его называют одним из наиболее пророссийских лидеров Европы. Он противник поддержки Украины и стоит на позициях евроскептицизма. Вуйчич близок к нему по убеждениям и пророссийской направленности.

