07 апреля 2026
Мир

Заявления Трампа и Вэнса породили слухи о намерении США применить ядерное оружие против Ирана

время публикации: 07 апреля 2026 г., 18:32 | последнее обновление: 07 апреля 2026 г., 18:54
U.S. Atomic Energy Commission via AP

Слова президента США Дональда Трампа и вице-президента Джей Ди Вэнса спровоцировали волну домыслов о возможном применении ядерного оружия против Ирана, об этом сообщает CNN.

Трамп написал в Truth Social, что "этой ночью может погибнуть целая цивилизация", а Вэнс, выступая в Венгрии, заявил: "У нас есть инструменты в арсенале, которые мы пока не решили применить. Президент может принять решение об их использовании – и примет его, если Иран не изменит свое поведение".

Белый дом был вынужден публично опровергнуть подобную интерпретацию слов президента и вице-президента. В ответ на публикацию активистов от Демократической партии, утверждавших, что Вэнс "подразумевает применение ядерного оружия", в официальном аккаунте администрации в соцсети X появилось сообщение: "Буквально ничто из сказанного вице-президентом этого не подразумевает".

