Помощник российского президента: встреча Путина и Трампа должна состояться на следующей неделе

Помощник российского президента Юрий Ушаков подтвердил публикации американских СМИ о планах провести на следующей неделе российско-американский саммит с участием Дональда Трампа и Владимира Путина.

"Был ориентир обозначен как следующая неделя, но стороны приступают непосредственно к подготовке этой важной встречи и, сколько подготовка займет дней, пока сказать трудно. Но вариант проведения встречи в течение следующей недели рассматривался, и мы к этому варианту относимся вполне положительно», - сообщил он.

Напомним, что, по информации New York Times, после переговоров с Путиным Трамп намерен провести трехстороннюю встречу, в которой будет участвовать также президент Украины Владимир Зеленский. Цель саммита - добиться мирного соглашения между Москвой и Киевом.

"Что касается варианта трехсторонней встречи, о которой вчера почему-то заговорили в Вашингтоне, то этот вариант был просто упомянут американским представителем в ходе встречи в Кремле. Но этот вариант конкретно не обсуждался. Российская сторона этот вариант оставила совсем, полностью без комментария", - сказал на это Ушаков.