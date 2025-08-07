x
07 августа 2025
|
последняя новость: 13:25
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
07 августа 2025
|
07 августа 2025
|
последняя новость: 13:25
07 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Помощник российского президента: встреча Путина и Трампа должна состояться на следующей неделе

Война в Украине
Дональд Трамп
Владимир Путин
Владимир Зеленский
время публикации: 07 августа 2025 г., 12:22 | последнее обновление: 07 августа 2025 г., 12:40
Помощник российского президента Юрий Ушаков
AP Photo/Pavel Bednyakov, Pool

Помощник российского президента Юрий Ушаков подтвердил публикации американских СМИ о планах провести на следующей неделе российско-американский саммит с участием Дональда Трампа и Владимира Путина.

"Был ориентир обозначен как следующая неделя, но стороны приступают непосредственно к подготовке этой важной встречи и, сколько подготовка займет дней, пока сказать трудно. Но вариант проведения встречи в течение следующей недели рассматривался, и мы к этому варианту относимся вполне положительно», - сообщил он.

Напомним, что, по информации New York Times, после переговоров с Путиным Трамп намерен провести трехстороннюю встречу, в которой будет участвовать также президент Украины Владимир Зеленский. Цель саммита - добиться мирного соглашения между Москвой и Киевом.

"Что касается варианта трехсторонней встречи, о которой вчера почему-то заговорили в Вашингтоне, то этот вариант был просто упомянут американским представителем в ходе встречи в Кремле. Но этот вариант конкретно не обсуждался. Российская сторона этот вариант оставила совсем, полностью без комментария", - сказал на это Ушаков.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 07 августа 2025

Трамп намерен встретиться с Путиным и Зеленским на следующей неделе
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 06 августа 2025

Зеленский после беседы с Трампом: "Россия теперь более настроена на прекращение огня"
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 06 августа 2025

Трамп переговорил с Зеленским по телефону. Виткофф возвращается из Москвы