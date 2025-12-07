x
07 декабря 2025
|
последняя новость: 10:50
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
07 декабря 2025
|
07 декабря 2025
|
последняя новость: 10:50
07 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Маск, получивший штраф от ЕС, призвал распустить Евросоюз

Дональд Трамп
Европейский Союз
Илон Маск
время публикации: 07 декабря 2025 г., 10:13 | последнее обновление: 07 декабря 2025 г., 10:21
Маск, получивший штраф от ЕС, призвал распустить Евросоюз
AP Photo/Evan Vucci

Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал решение Евросоюза оштрафовать принадлежащую ему социальную сеть Х на 120 миллионов евро за нарушение закона о цифровых услугах, в том числе – за несоблюдение прозрачности рекламы.

"Евросоюз должен быть ликвидирован, а суверенитет возвращен отдельным странам, чтобы правительство могло лучше представлять своих граждан", – написал он в соцсети Х.

Против решения ЕС выступил и Государственный секретарь США Марко Рубио. "Решение Еврокомиссии о штрафе в 140 млн долларов – атака не только на X, но и на все американские технологические платформы и на американский народ, предпринятая иностранными правительствами", – сообщил политик.

Напомним: опубликованная на днях новая стратегия национальной безопасности США, подписанная Дональдом Трампом, предрекает "закат Европы" и также говорит о содействии демонтажу ЕС, в частности – путем поддержки партий, стоящих на позициях евроскептицизма. По сути, речь идет о пересмотре отношений между США и их европейскими союзниками.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 06 декабря 2025

Белый дом опубликовал текст новой стратегии национальной безопасности США